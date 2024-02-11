Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarıyı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Varesanovic, Shelvey'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Varesanovic'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu.
17. dakikada Shelvey'den kazandığı topla ceza sahasına giren Akintola'nın şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
30. dakikada Manaj ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0
40. dakikada Shelvey'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Taha Şahin kaleciyi çalımladı ancak vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
42. dakikada Akintola'nın artasında ceza sahası içerisinde defansa çarpan top kaleye yöneldi. Ali Şaşal topu kale çizgisi üzerinden çıkartmayı başardı.
Hakemler: Emre Kargın, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz, İbrahim Akdağ, Charisis, N'jie, Manaj
Yedekler: Nikolic, Camara, Emrah Başsan, Emre Gökay, Alaattin Okumuş, Caktas, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Turgunboev, Queensy Menig
Teknik Sorumlu: Ömer Faruk Mahir
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Benhur Keser, Sauerbeck, Anıl Yaşar, Faye, Muammer Sarıkaya, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Minchev
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Manaj (dk. 30) (Sivasspor) - SİVAS