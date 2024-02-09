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Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışmalarıyla maç için hazırlık yapıyor. Yeni transfer Azizbek Turgunboev de ilk idmanına çıktı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı.

Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı sürdürdü.

Sivasspor'un dün renklerine bağladığı Özbek oyuncu Azizbek Turgunboev de kırmızı-beyazlı ekiple ilk idmanına çıktı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Rizespor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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