Sivasspor-Çaykur Rizespor Maçında Az Sayıda Taraftar

Sivasspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip ediyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip ediyor. Yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, stadyumda büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS