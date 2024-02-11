Sivasspor-Çaykur Rizespor Maçında Az Sayıda Taraftar
Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı az sayıda taraftarın takip ettiği görüldü. Tribünde yaklaşık 4 bin kişi yer alırken, stadyumda boşluklar dikkat çekti.
Sivasspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip ediyor.
Sivasspor, Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip ediyor. Yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, stadyumda büyük boşluklar göze çarptı.
Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS