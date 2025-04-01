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Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Takım, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.

- Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanda Yiğidolar, ardından 5'e 2 pas çalışması ve bire bir savunma-hücum çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Takımda sakatlığı bulunan Emrah Başsan ise, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı ve bireysel programıyla devam etti.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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