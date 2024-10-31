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Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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