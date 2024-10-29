Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını antrenmanla sürdürüyor. Maç 02 Kasım Cumartesi saat 13.30'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 02 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS