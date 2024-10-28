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Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Sivasspor, Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u yenen Yiğidolar, iki günlük iznin ardından çalışmalara hız verdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve rakibini 4-2 mağlup eden Sivasspor, 2 günlük iznin ardından sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Sivasspor Rizespor Futbol sivas Yaşam Spor

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