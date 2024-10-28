Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenman yaparak başladı. Takım ısınma hareketlerinin ardından dar alan pas çalışması ve çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 2 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.