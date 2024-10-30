Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları ile yapılarak taktik programla tamamlandı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik programla idmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS