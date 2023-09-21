Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, hücum ve taktiksel çalışmalar yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Yiğidolar, hücum ve taktik çalışmalarla günü tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar bugün öğleden sonra Rize'ye gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Çaykur Rizespor ile Sivasspor, 23 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan görev yapacak. - SİVAS