Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, hücum ve taktiksel çalışmalar yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.