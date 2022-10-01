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Sivasspor camiasını korkutan istatistik

Spor Haberleri

Sivasspor camiasını korkutan istatistik

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 maçın hiçbirini kazanamayan DG Sivasspor, lig tarihinde ilk 8 karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği tek sezon küme düştüğü dönemde aldı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 maçın hiçbirini kazanamayan DG Sivasspor, lig tarihinde ilk 8 karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği tek sezon küme düştüğü dönemde aldı. Bu istatistik ise kırmızı-beyazlı camiayı tedirgin ediyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Hatayspor'u ağırlayacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde henüz 3 puanla tanışamayan kırmızı-beyazlı ekibin kazanmaktan başka düşüncesi bulunmuyor.

İstatistik can sıkıyor

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçın hiçbirini kazanamayan Sivasspor, söz konusu maçlardan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Yiğidolar, lig tarihinde ilk 8 karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği tek sezon küme düştüğü 2015-2016 sezonunda almıştı. Bu istatistik ise Sivasspor camiasını Hatayspor maçı öncesi tedirgin ediyor. Kırmızı-beyazlı takım Hatayspor maçını kazanamaması durumunda küme düştüğü sezonki kötü seriyi yakalayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatayspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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