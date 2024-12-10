Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hedefsiz oyun, 4 kaleli minyatür kale oyun oynayan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS