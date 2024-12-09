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Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Bodrum FK ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına başladı. Galatasaray ile oynanan maçın ardından tesislerde antrenman yapan Yiğidolar, antrenman programına devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde, gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 7'ye 7 oyun oynayan Yiğidolar, yarım sahada yapılan maçla antrenmanı tamamladı. Galatasaray maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bodrum FK ile Sivasspor, 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Bodrum Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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