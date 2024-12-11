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Sivasspor Bodrum FK ile Maç İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Sivasspor Bodrum FK ile Maç İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Bodrum FK karşılaşması için antrenman yaptı. Takım, ısınma hareketleri, geçiş oyunları, koşu ve taktik çalışmalarla hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 3 Aralık Cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geçiş oyunları oynayan Yiğidolar, koşu ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Bodrum'a gidecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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