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Sivasspor - Beşiktaş Maçında Soğuk Sıkıntısı

Sivasspor - Beşiktaş Maçında Soğuk Sıkıntısı
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Beşiktaş'ın yedek futbolcuları, Sivasspor ile oynanan maçta -7 derecede sorun yaşadı. Battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştılar. Teknik direktör Solskjaer ise sıcak içecek ile maçı geçirdi.

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı maçta siyah-beyazlı yedek futbolcular-7 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.

Oynanan müsabakada ise konuk takım siyah-beyazlıların futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Beşiktaşlı futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de maç esnasında sıcak içecek içtiği görüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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