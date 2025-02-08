Sivasspor - Beşiktaş Maçında Soğuk Sıkıntısı
Beşiktaş'ın yedek futbolcuları, Sivasspor ile oynanan maçta -7 derecede sorun yaşadı. Battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştılar. Teknik direktör Solskjaer ise sıcak içecek ile maçı geçirdi.
Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı maçta siyah-beyazlı yedek futbolcular-7 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.
Oynanan müsabakada ise konuk takım siyah-beyazlıların futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Beşiktaşlı futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de maç esnasında sıcak içecek içtiği görüldü. - SİVAS