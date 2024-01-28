Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi. Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Sivasspor; Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj.

Beşiktaş ; Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Salih, Rashica, Ghezzal, Cenk.

CANLI ANLATIM

21' PENALTI İPTAL! Ali Şansalan, pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi. Sivasspor, hakem atışıyla maça başlayacak.

20' VAR İNCELEMESİ! Hakem Ali Şanşalan, pozisyonu tekrar izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

19' Baktiyor Zaynutdinov'un açtığı ortada Salih Uçan topu göğsüyle kontrol ettiği sırada ceza sahası içine girdi. Achilleas Poungouras'ın müdahalesiyle yerde kalan Salih için hakem beyaz noktayı gösterdi.

18' PENALTI! Beşiktaş, Salih Uçan ile penaltı kazandı.

17' Bu dakikalarda iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

16' Beşiktaş'ta yerde kalan Gedson Fernandes için faul düdüğü çalındı.

15' Roman Kvet'in Beşiktaş ceza sahası içine yolladığı topu Beşiktaş savunması karşıladı.

13' Sivasspor ceza sahası içine yollanılan ortada Sivassporlu oyuncunun ters vuruşu kalecide kaldı.

12' ÇOK NET KAÇTI! Rey Manaj'ın harika uzun topunda Sivasspor'da Modou Barrow kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu Ersin ayaklarıyla kurtardı.

11' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma başarılı.

11' Baktiyor Zaynutdinov'un aradan Rashica'yı düşündüğü pas savunmaya çarpıp kornere gitti.

7' Sivasspor'da Rey Manaj'ın ceza sahasından çektiği şut savunmaya da çarpıp yön değiştirdi. Ersin Destanoğlu topu kontrol etmek istediği sırada topu kontrol edemeyince top ağlarla buluştu.

6' GOL Sivasspor 1-0 öne geçti!

5' ERSİN! Sağ kanattan gelen ortaya arka direkte Aaron Appindangoye kafa vurdu. Açıyı iyi kapatan Ersin mutlak gole çizgi üstünde engel oldu.

4' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Necip riske girmeyerek kornere yolladı.

2' Salih Uçan'ın uzun pasında sağ kanatta topu alan Jonas Svensson içeriye çevirmek istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

1' Maç başladı...