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Sivasspor, Beşiktaş maçında galibiyet arıyor

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sivasspor, ligin 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 22 maçta 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 6 galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 22 hafta sonunda 13. sırada kendine yer buldu. Yiğidolar 23. haftada Sivas'ta oynayacakları Beşiktaş maçını kazanıp 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, zorlu Beşiktaş maçını kazanarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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