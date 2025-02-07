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Sivasspor, Beşiktaş Maçında 8 Eksikle Savaşacak

Sivasspor, Beşiktaş Maçında 8 Eksikle Savaşacak
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlık ve ceza nedeniyle 8 futbolcu forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Sivasspor'da 8 eksik futbolcu bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, yarın saat 19.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele 8 futbolcu, sakatlığından ve cezalı olduğundan dolayı forma giyemeyecek. Sivas ekibinde, Mehmet Albayrak, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Garry Rodrigues, Emrah Başsan ve Fode Koita sakatlığından, Radakovic ve Murat Paluli de kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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