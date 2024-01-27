Sivasspor, Beşiktaş maçına 6 eksik futbolcuyla çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Sivasspor'da 6 eksik futbolcu bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 6 eksik futbolcu var. Sakatlığı bulunan Charis Charisis, Caner Osmanpaşa, Alaaddin Okumuş, Ziya Erdal, ülkelerinin milli takımında bulunan Ahmed Musa ile Clinton N'jie, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. - SİVAS