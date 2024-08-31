Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanlarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, maç için İstanbul'a gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul'a gidecek.

Beşiktaş ile Sivasspor, yarın saat 21.45'te Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor İstanbul Beşiktaş sivas Spor Spor Güncel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title