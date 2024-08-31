Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanlarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, maç için İstanbul'a gidecek.
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul'a gidecek.
Beşiktaş ile Sivasspor, yarın saat 21.45'te Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS