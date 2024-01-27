Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kulüp tesislerinde kampa girdi.
Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS