Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları, sürat koşuları ve taktik maç yapıldı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, sürat koşuları ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS