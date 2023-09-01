Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek. Beşiktaş ile Sivasspor, pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.