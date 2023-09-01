Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek. Beşiktaş ile Sivasspor, pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.
- Sivasspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
SİVAS - Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar daha sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.
Beşiktaş ile Sivasspor pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.