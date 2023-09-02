Sivasspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Beşiktaş Park-İstanbul Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Beşiktaş Park- İstanbul Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.