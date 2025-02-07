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Sivasspor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor: Hedef Alt Sıralardan Kurtulmak

Sivasspor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor: Hedef Alt Sıralardan Kurtulmak
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Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Yiğidolar, ligdeki kötü gidişe son vermek ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki futbolcunun kart ceza sınırında olduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Sivasspor, rakibini yenip alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 15. sırada yer alıyor. Yiğidolar, Beşiktaş maçını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Sivasspor'da 2 futbolcu kart sınırında

Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda Jan Bieganski ve forvet oyuncusu Rey Manaj, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK müsabakasında görev alamayacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak olan müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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