Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile resmi sözleşme imzaladı. Kimpioka, kariyerinde Sunderland, AIK ve St. Johnstone gibi takımlarda oynadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile anlaştı.

Kulübün açıklamasına göre İstanbul'a gelen Kimpioka, Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl'ün katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

İsveç'te doğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Kimpioka, futbola IK Sirius altyapısında başladı. Kimpioka, kariyerinde Sunderland, Southend United, AIK, Luzern ve son olarak St. Johnstone takımlarının formalarını giydi.

Profesyonel kariyerinde bugüne dek 211 maça çıkan Kimpioka, 49 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
22 yıllık güven çöktü! Özcan Deniz'in tüm mal varlığına haciz

22 yıllık güven çöktü! Özcan Deniz'i beş parasız bıraktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı

Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.