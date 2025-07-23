Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile Anlaştı

Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile Anlaştı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile anlaşmaya vardı. İmza töreninde Başkan Gökhan Karagöl de yer aldı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile anlaşmaya vardı.

İstanbul'a gelen Kimpioka, Başkan Gökhan Karagöl'ün katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. 21 Şubat 2000 tarihinde İsveç'te dünyaya gelen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı olan Kimpioka, futbola IK Sirius altyapısında başladı. Kimpioka, kariyerinde Sunderland, Southend United, AIK, Luzern ve son olarak St. Johnstone formaları giydi.

Profesyonel kariyerinde bugüne dek 211 maça çıkan Kimpioka 49 gol atarken, 15 asistlik katkı sağladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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