Sivasspor, Belek'teki Kampına Devam Ediyor

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kampın 3. gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise hücum varyasyonları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS