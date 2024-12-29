Sivasspor, Belek'teki Kampına Devam Ediyor
Antalya Belek'te kamp yapan Sivasspor, antrenmanlarını Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sürdürüyor. Takım, dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları ve hücum varyasyonları üzerine yoğunlaştı.
Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Kampın 3. gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise hücum varyasyonları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor