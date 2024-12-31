Sivasspor, Belek'teki Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor
Antalya Belek'te kamp yapan Sivasspor, antrenmanlarına teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde hız kesmeden devam ediyor. Bugün yapılan çalışmalarda dinamik ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.
Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün öğlen yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Kampın 5. gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışması yapan Yiğidolar, son bölümse ise pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor