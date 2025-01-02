Sivasspor Belek'te Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor
Antalya Belek'te kamp yapan Sivasspor, günün ikinci antrenmanını Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Kampın 7. gününde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı programlar üzerinde durdu.
Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor