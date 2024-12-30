Sivasspor Belek'te Antrenmanlarına Devam Ediyor
Antalya Belek'te kamp yapan Sivasspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde dinamik ısınma ve taktik maç çalışmalarıyla hazırlıklarına sürdürüyor.
Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Kampın 4. gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra oyun kurma çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 11'e 11 taktik maç yaparak günü tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor