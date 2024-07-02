Sivasspor, Bekir Turaç Böke'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattı.

Kente gelen Bekir Turaç Böke, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Etimesgut Belediyespor altyapısında futbola başlayan Bekir, geçen sezon Denizlispor forması altında 28 maçta 15 kez gol sevinci yaşadı.