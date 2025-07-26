Sivasspor Başkanı'ndan Taraftarlara Kombine Çağrısı

Sivasspor Başkanı'ndan Taraftarlara Kombine Çağrısı
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Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, taraftarları yeni sezon kombinelerine daha fazla ilgi göstermeye davet etti. Kombinelerin zam yapılmadan satışa sunulduğunu ve destek çağrısında bulundu.

Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, taraftarları kombinelere her zamankinden daha fazla ilgi göstermeye davet etti.

Karagöl, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon kombineleri zam yapmadan satışa çıkardıklarını, ilk günden itibaren kombinesini alarak, "Ben buradayım" diyenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

Yepyeni bir yolculuğa başladıklarını aktaran Karagöl şunları kaydetti:

"Tribünlerin dolması, marşlarımızın yankılanması ve galibiyet coşkusunun şehre yayılması için desteğinize her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Kombinelerimiz hem online olarak hem de Hanımeli Çarşısı'ndaki Biletinial gişesinden satılmaktadır. Bu çağrıya kulak verecek binlerce Yiğido olduğuna inanıyoruz. Daha önce de söyledik, "Hedef 27 bin kombine Sivasspor'un bir kahve kadar hatırı yok mu?" Göreve geldiğimiz günden beri gecesini gündüzüne katan yönetimimiz bu şehir için varını yoğunu ortaya koymaktadır. Bu sezon bizim için bir vefa yılıdır. Gelin bu sezonu, gerçek anlamda bir vefa sezonu yapalım. Birlik olalım, beraber olalım, omuz omuza duralım. Bu sezon başarı hikayesini hep birlikte yazalım."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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