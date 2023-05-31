Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz Aday Değilim Dedi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, "Ben şu anda aday değilim. Mutlaka Sivasspor'a başkan olma hayali güden çok sayıda iş insanımız vardır." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, "Ben şu anda aday değilim. Mutlaka Sivasspor'a başkan olma hayali güden çok sayıda iş insanımız vardır." dedi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, inişli çıkışlı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Sivasspor'un bu sezon hem Avrupa'da hem Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatan Otyakmaz, "Ülkemizi Avrupa'da temsil ettik. Orada da inişli çıkışlı maçlar oynadık. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik ama Konferans Ligi'nde gruplardan çıkarak ülkemize önemli puanlar kazandırdık. Daha sonra ilerleme şansımız varken de avantajımızı iyi değerlendiremeyip elendik." diye konuştu.

"Gerçek taraftarımıza armağan olsun"

Avrupa'da zor karşılaşmalar oynarken ligi ihmal ettiklerine vurgulayan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Konsantrasyon eksikliği, maç seçmeler, bizi bu noktaya kadar getirdi. Sivasspor böyle sıkıntıları yaşayacak bir kulüp olmamasına rağmen, bu noktaya kadar geldik. Özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda almış olduğumuz başarısız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Arkadaşlarımız bugün çok stresliydi. Arzu ettiğimiz futbolu oynayamadık ama şanslı bir golle neticede kazanıp skoru korumasını bildik. Bu sezonu da böylece geçirmiş olduk. Gerçek taraftarımıza armağan olsun. Böyle zor günlerde bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ne söylenir bilmiyorum. İnşallah onları tekrar kazanırız ve stat dolar. Yeni gelen yönetimle birlikte inşallah bizim de desteğimizle nice başarılara ulaşırız."

Otyakmaz, bir gazetecinin olağan genel kurulda tekrar aday olup olmayacağını sorması üzerine, "Genel kurul kararı aldık ve yeni yönetim adaylarını bekliyoruz. Güzel bir projeyle güzel bir yönetim oluşur ve biz de onlara destek veririz. İnşallah takımımıza eskisi gibi şaşalı günler yaşatırız. Ben şu anda aday değilim. Mutlaka Sivasspor'a başkan olma hayali güden çok sayıda iş insanımız vardır. Mutlaka onlar gerekeni yapacaktır. 23 yıl oldu ve biz gerçekten yorulduk. İnşallah güzel bir yönetim oluşur. Çıkacak yönetime destek olma sözü vereceğiz." cevabını verdi.

Sarılar : "Bu sene feda senesi"

Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetime sitemli konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay'ı eleştirdi.

Çalımbay'ın transfer politikasını eleştiren Sarılar, "Daha sezon başındayken hocamız, 'Transferler gelmedi, 10 transfer lazım.' şeklinde kamuoyu yarattı ve bu statta ilk defa 'Yönetim istifa' sesi geldi. Çünkü hocanın konuşmalarından geldi." ifadelerini kullandı.

Sarılar, Çalımbay'ın ligin ilk haftalarında "Daha görev almayacağım." şeklindeki açıklamalarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu doğru mu? Ben bunu anlamıyorum. Futbolcu ne düşünür, takım ne düşür? Ben bunları hazmedemiyorum. Şu ana kadar hiçbir basına da biz konuşmadık, demeç vermedik. Bunları hocanın yüzüne de söyledim. Şimdi de kamuoyu önünde söylüyorum. Çünkü dolmuşum, artık yeter. 'Benden iyi Sivassporlu yok.' diyor, fiyat konusunda 20 günde anlaşıyoruz. Bu sene feda senesi. Hocamıza yine teklif yapacağız. İnşallah o teklifi kabul eder. Eğer biz devam edersek, ben devam etmeyi de düşünmüyorum."

Takımın yaşlı olduğu yönündeki eleştirilere de cevap veren Sarılar, kadronun teknik direktör Çalımbay tarafından oluşturulduğunu dile getirdi.

Sarılar, sosyal medyadaki eleştirilerin de kendilerini üzdüğünü sözlerine ekledi.