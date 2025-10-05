Haberler

Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, Taraftarla Tartıştı

Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, Taraftarla Tartıştı
Özbelsan Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, Serik Spor maçı sonrasında tribünlerden gelen tepkilere karşılık vermek üzere locadan çıkarak taraftarlarla tartıştı. Maç 0-0 berabere tamamlandı ve taraftarlar 'Yönetim istifa' diye bağırdı.

Özbelsan Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, Serik Spor maçının son dakikalarına doğru locadan çıkarak tribünde tepki gösteren taraftarlarla tartıştı.

Özbelsan Sivasspor Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında evinde karşılaştığı Serik Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında Sivasspor tribünlerinde tartışma yaşandı. Taraftarlardan "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, futbolculara ve teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'a da tepki gösterildi.

Tepkinin ardından Sivasspor Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl ve bazı yöneticiler locadan çıkarak taraftarla tartıştı. Sözlü tartışma emniyet güçlerinin araya girmesiyle sona erdi. - SİVAS

