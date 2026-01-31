Haberler

Sivasspor Kulübü Başkanı Özçoban'dan taraftara çağrı

Özbelsan Sivasspor'un kulüp başkanı Burak Özçoban, yarınki Pendikspor maçı öncesi taraftarlara tribünleri doldurmaları için çağrıda bulundu. Özçoban, takımın başarısı için birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un kulüp başkanı Burak Özçoban, yarın sahalarında oynayacakları Atko Grup Pendikspor karşılaşması öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak tribünleri doldurmalarını istedi.

Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim olarak kulübün hedefleri doğrultusunda şehrin en önemli sportif değeri olan Sivasspor'un başarısı için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Tüm planlamaları, camianın beklentileri ve kulübün kurumsal sorumluluğu çerçevesinde yürüttüklerini aktaran Özçoban şunları kaydetti:

"Yarın sahamızda oynayacağımız Pendikspor karşılaşması, takımımız açısından büyük önem taşımaktadır. Bu müsabakada sahadaki mücadele gücümüz kadar, tribünlerde oluşturulacak birlik ve beraberlik ortamının da takımımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sivasspor, geçmişten bugüne bu şehrin ortak değeri olmuş, taraftarıyla, camiasıyla ve Sivas halkıyla birlikte ayakta kalmış köklü bir kulüptür. Bu bilinçle, söz konusu karşılaşmada tribünlerin dolu olmasının ve takımımızın sahaya güçlü bir atmosfer eşliğinde çıkmasının büyük önem arz ettiğini özellikle vurgulamak isteriz. Bu doğrultuda, tüm Sivaslı hemşehrilerimizi ve Sivasspor sevdalılarını, yarın oynanacak karşılaşmada takımımızın yanında olmaya, tribünlerde yer alarak futbolcularımıza destek vermeye davet ediyoruz."

