Sivasspor Basın Sözcüsü: Üzgünüz ama memnunuz

Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 1 puan alan Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl maçın ardından konuştu. Karagöl, "Adaletli maç yönetsinler, doğru maç yönetsinler. İyi oynayan kazansın, geri kalan teferruat. Ama lütfen takdir haklarını hak edenin yanında kullansınlar, haklı kullansınlar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karagöl, "Bizim için zor bir maç oldu ama bir o kadar da zevkli bir maç oldu. 3 gol attık, iki sefer öne geçtik. Tartışmalı bir ofsayt pozisyonu sonucunda 3. golü yedik. Hafta içi maça çok iyi çalıştık ama maalesef galibiyetsiz ayrılıyoruz. Oynan oyundan çok memnunuz. Teknik heyet ve hocamızın oynattığı oyundan çok memnunuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağız. Zor bir fikstüre girdik ama sonuçta çıkan oynayan kazanıyor yada kaybediyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağız. Üstüne koyarak da devam ediyoruz" dedi.

"Hakem takdir haklarını sürekli aleyhimize kullandı"

Maçın hakemini eleştiren Karagöl, "Hakem takdir haklarını sürekli aleyhimize kullandı. İkinci golden önce de bir faulümüzü vermedi ve top gitti gol oldu. Ofsayt pozisyonuyla ilgili de bizim tarafımızdan bakıldığı zaman ofsayt değil ama hakemin takdiri bu. Çizgiler nasıl çiziliyor, Karagümrük maçında da yüzde 100 kırmızı kartımızı vermeyen VAR bugün ne hikmetse bekledi 5 dakika sonra ofsaytı verdi. Söylenecek bir şey yok herhalde kendileri öyle takdir ediyorlar. Bu saatten sonra da biz bu ekonomik şartlarda yine elimizden geleni yapacağız. Adaletli maç yönetsinler, doğru maç yönetsinler. İyi oynayan kazansın, geri kalan teferruat. Ama lütfen takdir haklarını hak edenin yanında kullansınlar, haklı kullansınlar" ifadelerini kullandı.

"Federasyonun maç saatlerine dikkat etmesi lazım"

Maçın saatiyle ilgili de sorulan soruyu değerlendiren Karagöl, "Sporcu sağlığı ve hava şartlarından dolayı maçın saati problemse 13.00'te oynansın diye bir talebimiz oldu. Karşı tarafın saat 17.00'de oynanmasıyla ilgili bir talebi oldu. Biz de saat 13.00'te oynanmayacaksa maçın saatinde oynanmasıyla ilgili görüşümüzü federasyona bildirdik. Biz haftalardır saat 13.00'te oynuyoruz, havanın iyi olduğu zamanlarda. Bu fikstürler yapılırken de bu hava şartları düşünülerek federasyonun da bu maç saatlerine dikkat etmesi lazım, polemik oluşturmaması lazım. Kasım sonunda Sivas'ta hava ne olabilir onu öngörüyor olmaları lazım. Onun neticesinde de bu polemiklere bizi sokmamaları lazım" şeklinde konuştu. - SİVAS