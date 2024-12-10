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Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl İstifa Etti

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl İstifa Etti
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Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Galatasaray maçındaki olaylara sessiz kalınması sonrası istifa etti. Yönetim anlayışı ve teknik direktörün açıklamaları istifasında etkili oldu.

Sivasspor'da Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, görevinden istifa etti.

Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan olaylara ve Sivasspor cephesine karşı yapılan açıklamaya sessiz kalınmasının ardından kırmızı-beyazlı kulüpten istifa haberi geldi.

Basın Sözcülüğü görevini üstlenen ve aynı zamanda Transfer Komitesi'nde de yer alan yönetim kurulu üyesi Gökhan Karagöl istifa etti.

Edinilen bilgiye göre Gökhan Karagöl'ün, Sivasspor Kulübü'ne resmi olarak istifasını sunduğu öğrenildi. Karagöl'ün istifasında yönetim anlayışı ve Teknik Direktör Bülent Uygun'un yapmış olduğu açıklamaların etkili olduğu da alınan bilgiler arasında. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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