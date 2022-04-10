Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivas deplasmanında kazanmanın çok zor olduğunu vurguladı.

Sivasspor'un çok disiplinli bir takım olduğunu belirten Sözer, "Savunması, duran ve yan toplarıyla tehlikeli bir takım. Onun için galibiyet bizim için çok önemli." dedi.

Her maçta galibiyet için oynadıklarını dile getiren Sözer, şunları kaydetti:

"Çok zor bir deplasman maçında bunu başardık. Takımımızı tebrik ediyorum. 90 dakika takım olarak güzel çalışmalar yaptık. İsteklerimizi ve çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Hücumu ve müdafaayı güzel değerlendirdik. İlk yarı ve ikinci yarıya güzel başladık. İki golle galibiyeti alabildik. Sivasspor pozisyonlara girdi ama kalecimiz Volkan Babacan bugün gerçekten güzel bir performans gösterdi ve 5 pozisyonu güzel bir şekilde kurtardı. İstediğimizi başardık. Bu maçta gol yemeden dönmek istedik. Son iki maçımızda gol yemedik. Çok önemli bir maçta 2-0 galip geldiğimiz için sevinçliyiz."