Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında çabukluk ve sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Moussa Konate ise takımdan ayrı koştu.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor, Güncel, Haberler

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