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Sivasspor, Başakşehir Maçı İçin İstanbul'a Geldi

Sivasspor, Başakşehir Maçı İçin İstanbul'a Geldi
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Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, İstanbul'a ulaştı. Takım, antrenman yaparak maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi.

Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın son provasını yapan Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a iniş yaptı.

Kamp yapacağı otele geçen kırmızı-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

Başakşehir ile Sivasspor, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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