Sivasspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Maç 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, RAMS Başakşehir ile yarın saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.