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Sivasspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Sivasspor, Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarına başlayarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalan Sivasspor, bir günlük iznin ardından sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dayanıklılık ve pas çalışması yapan Yiğidolar taktik oyunla idmanı tamamladı. Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 27 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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