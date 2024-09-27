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Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 Mağlup oldu

Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 Mağlup oldu
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, evinde Başakşehir ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta Figueiredo'nun iki golüyle Başakşehir öne geçerken, Sivasspor'un tek golü Menig'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına orta açtı. Opoku'nun kafa vuruşu sol direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topa vuruş yapan Figueiredo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

75. dakikada savunma arkasına sarkan Piatek, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Piatek'in vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

82. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Torgunboev, pasını kale önüne aktardı. Bu noktada aldığı topla kaleciyi geçen topu Menig meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

86. dakikada ön alan baskısıyla topu kapan Menig'in ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Ziya Erdal dk. 90), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde (Menig dk. 76), Moutoussamy, Charisis, Bieganski (Azizbek Turgunboev dk.45), Rodrigues (Bekir Turaç Böke dk. 76), Koita

Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Camara, Mustafa Can Tetik, Emirhan Başyiğit, Muhammed Kiraz

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku (Hamza Güreler dk. 78), Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Ömer Faruk Beyaz dk. 89), Crespo, Figueiredo(Berkay Özcan dk.72), Serdar Gürler (Pereira dk. 72), Piatek (Keny dk 89)

Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Patryk Szysz, Djalo, Emre Kaplan,

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Menig (dk. 82) (Sivasspor), Figueiredo (dk. 43 ve 49) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ziya Erdal (Sivasspor), Berat Özdemir, Ba, Deniz Türüç, Hamza Güreler (Başakşehir) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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