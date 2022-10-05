Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, Ballkani maçını hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

- Sivasspor, Ballkani maçını hazırlıklarını tamamladı UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Ballkani ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, Ballkani maçını hazırlıklarını tamamladı

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Ballkani ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sivasspor ile Ballkani yarın saat 19.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title