- Sivasspor, Ballkani maçını hazırlıklarını tamamladı UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Ballkani ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, Ballkani maçını hazırlıklarını tamamladı

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Ballkani ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sivasspor ile Ballkani yarın saat 19.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.