Sivasspor, Ballkani maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Kosova temsilcisi Ballkani'nin teknik direktörü Ilir Daja, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

Daja, karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, konuşmasına "Merhaba Sivas, merhaba Türkiye." diye başladı.

Daja, rakiplerine göre genç bir takım olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Takımımız daha önce de Avrupa liglerinde oynamış boy göstermiş, mücadele etmiş bir takım. Tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. Bu maçın gösteri şeklinde bir maç olabileceğini de söyleyebiliriz. 3 oyuncumuz eksik. Bunlardan bir tanesi en önemli oyuncularımızdan biri olan Thagi. Kendisi Slavia Prag maçında kırmızı kart gördü. Buraya elinden geleni yapmaya gelen bir takım var. Yarın Sivasspor'un mücadelede bize karşı zorlanacağını düşünüyoruz. Çünkü Sivasspor son zamanlarda formunda değil. En iyi haliyle ve formunda karşımıza çıkacaklarını düşünmüyoruz."

Grup aşamasındaki 3. maç için Sivas'ta bulunduklarını hatırlatan Daja, "Yarınki maçın çok zor bir maç olduğunu görüyoruz. Çünkü Sivasspor çok güçlü bir takım. Grubun zirvesinde mücadele eden bir takım. Biz de bu güne kadar iyi maçlar çıktık. İyi mücadeleler verdik. Ama beklediğimiz puanları alamadık. Buna rağmen iyi mücadeleler verdik." dedi.

Sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle zor bir karşılaşma geçireceklerine değinen Daja, "Sakatlarımız var ama tabii diğer oyuncularımıza da şans vesile oldu." ifadelerini kullandı.

"Kosova'ya rüya yaşatmak istiyoruz"

Avrupa'da gruplarda ilk tecrübelerini yaşadıklarını anlatan Daja, "Gruplara ilk kez katılıyoruz, grup aşamaları zor, zorlu rakiplerimiz var. Rakiplerimiz zorlu olsa da elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız. Kosova ülkesi için bir rüyayı yaşatmak istiyoruz. Tabii ki her zaman bunları tecrübe ediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip buradan güzel sonuçlarla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın forvet oyuncusu Albion Rrahmani ise Konferans Ligi grup aşamasının bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Gruplarda olmanın çok güzel olduğunu ve gurur duyduklarını belirten Rrahmani, şunları kaydetti:

"Güzel bir sonuç almak için buraya geldik. Sivasspor gibi güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan galibiyet ile ayrılmayı düşünüyoruz. Hocamızla beraber bütün analizlerimizi yaptık. Sivasspor'un güçlü ve zayıf yönlerini teker teker tespit ettik. Sivasspor çok tecrübeli bir takım, iyi oyunculardan oluşan bir takım, bununda farkındayız. Yarın biz yüzde 100 performansla sahaya adım atacağız. Buradan Kosova'ya giderken en az 1 puanla buradan ayrılmak istiyoruz."