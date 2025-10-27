Haberler

Sivasspor, Bahis Hesaplarıyla İlgili TFF Açıklamalarını Takip Ediyor

Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis hesaplarıyla ilgili yaptığı açıklamaları dikkatle takip ettiklerini belirtti. Kulüp, şeffaflık ve dürüstlük vurgusu yaparak bahis oynayan hakemlerin isimlerinin açıklanması gerektiğini savundu.

Özbelsan Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün yaptığı ve hakemlerin bahis hesaplarına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettiklerini bildirdi.

Sivasspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ifade ettiği 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu ve 152'sinin fiilen bahis oynadığının kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından 27.10.2025 tarihinde yapılan açıklamada, 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin fiilen bahis oynadığı kamuoyuna duyurulmuştur. Özbelsan Sivasspor olarak; futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleriyle yönetilmesini daima savunduk. Başkan ve TFF Yönetim Kurulu'nun, Türk futbolundaki bu olumsuzluklara karşı gösterdiği kararlı duruşu takdirle karşılıyoruz. Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin isim isim açıklanması ve görev yaptıkları müsabakaların şeffaf biçimde paylaşılması, Türk futboluna duyulan güvenin yeniden tesisi için zorunludur. Geçmişte hakem hatalarından en fazla etkilenen kulüplerden biri olarak, TFF'nin bu süreci şeffaflıkla yürüteceğine olan güvenimizin tam olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
