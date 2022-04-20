Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı - Haberler

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Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinde ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının 1. kategori 35 lira, 2. kategori 25 lira, 3. kategori 15 lira, kadın tribünü 20 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, 4 Eylül Stadyumu, Sivasspor, Spor, Haberler

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