Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı - Haberler

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Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Sigma Olomouc ile oynanan hazırlık maçının ardından 1 gün izinli olan Yiğidolar, bugün Avusturya'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Bad Waltersdorf kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Avusturya kampının 9'uncu gününde son antrenmanını gerçekleştiren Sivasspor, yarın kamptaki üçüncü hazırlık maçında TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşılaşacak. Mücadele Bad Blumau'da oynanacak. Sivasspor, 26 Temmuz'da Sivas'a dönecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Avusturya Sivasspor Sivas Spor Haberler

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