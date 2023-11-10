Sivasspor, Atatürk'ü anma töreni düzenledi
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Sivasspor futbolcuları ve teknik heyet saygı duruşunda bulundu.
Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet saygı duruşunda bulundu.
Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları için Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde saat 09.00'da sahaya çıkan Sivassporlu futbolcular, teknik heyet ve a takım personeli saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenin çalmasıyla birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Kulüp tesislerinde görev yapan çalışanlar da siren sesiyle birlikte işlerine ara vererek Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor